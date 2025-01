[楽譜] スティーヴィー・ワンダー・メドレー（サー・デューク、他4曲メドレー）《輸入ジャズ楽譜》【送料無料】(SIGNED， SEALED， DELVERED!)《輸入楽【年末の贈り物】

商品説明

ジャンル:ジャズアンサンブル(Big Band)(中上級用)



出版社:Hal Leonard



弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安:4日〜12日



編曲者:John Wasson/ジョン・ワッソン



グレード:4



編成:ビッグバンド



演奏時間:3分59秒



解説:スティービー・ワンダーの音楽は、奥深いんです。どれもこれも素晴らしい。単なるブラック・ミュージックの枠を越え、さまざまなジャンルの音楽家からも尊敬を集めているのも納得。とりあえず演奏してみてください。ジャズのビッグバンドにもピッタリな内容は楽曲に力があるからです。



収録曲:1.Sir Duke 2.While Signed, Sealed, Delivered I’m Yours 3.Living for the City 4.You are the Sunshine of My Life(全4曲)...