[楽譜] 《吹奏楽譜》ワン・ダイレクション・メドレー(3曲)(One Direction in Concert...【送料無料】(ONE DIRECTION IN CONCERT)《輸入楽譜》【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品説明

ジャンル:ポピュラー(初級)(輸入)



出版社:Hal Leonard



弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安:4日〜12日



編曲者:Michael Brown/マイケル・ブラウン



グレード:2



編成:吹奏楽



解説:UK出身グループとして史上初のデビュー・アルバム全米チャート初登場1位と言う輝かしいスタートをきった「ワン・ダイレクション」!!そのワン・ダイレクションの人気曲3曲のメドレー!これは要チェックです!!



【参考音源QR付き】・・・楽譜表紙に貼ってあるQRを読み込むと試聴ができるリンクに飛びます。通学途中の電車の中でどうぞ!





収録曲:What Makes You Beautiful(ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル)/Live While Were Young(ライブ・ホワイル・ウィーアー・ヤング)/One Way or Another(ワン・ ウェイ・オア・アナザー)...