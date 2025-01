[楽譜] 《オーケストラ楽譜》「アナと雪の女王」メドレー(Frozen)【輸入】【送料無料】(FROZEN，MUSIC FROM)《輸入楽譜》【2025カレンダーの人気アイテム】

商品説明

ジャンル:ストリングオーケストラポピュラー(輸入)



出版社:Hal Leonard



弊社に在庫がない場合の取り寄せ発送目安:4日〜12日



編曲者:Robert Longfield/ロバート・ロングフィールド



グレード:3.5



編成:ストリングオーケストラ



解説:(同名ディズニー映画より)

アカデミー賞W受賞(主題歌賞、長編アニメーション賞)のディズニー創立90周年記念作品です。「アバター」「タイタニック」に次ぐ歴代3位の記録樹立のモンスター映画です!。アンデルセンの「雪の女王」をモチーフに新たに作られた物語をミュージカルで描いた映画です。キャストもブロードウェイの凄腕が集結。さすがディズニー創立90周年作品です。



収録曲:Do You Want To Build A Snowman?(雪だるまつくろう)/For The First Time In Forever(生まれてはじめて)/Let It Go(レット・イット・ゴー)...