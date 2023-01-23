『レイメイ藤井 手帳 2023 システム手帳 ダヴィンチ A5 マンスリー ネイビー 23DA17K【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 18時 20分に出品され03月11日 18時 20分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
レイメイ藤井 手帳 2023 システム手帳 ダヴィンチ A5 マンスリー ネイビー 23DA17K
【商品説明】
・【サイズ】A5サイズ【リング内径】15mm【素材】牛革+内側合皮（PU）
・スマートフォンアプリ Refil Stocker対応品
・可動式ペンホルダー付き カードポケット+フリーポケット付
・月間ブロック(2022年12月～2024年3月) 旧品番22DA17
・本革を使用した上質なシステム手帳
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 22.30 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8039円
885 入札履歴
終了
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