『レイメイ藤井 手帳 2023 システム手帳 ダヴィンチ A5 マンスリー ネイビー 23DA17K【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 18時 20分に出品され03月11日 18時 20分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

レイメイ藤井 手帳 2023 システム手帳 ダヴィンチ A5 マンスリー ネイビー 23DA17K



【商品説明】

・【サイズ】A5サイズ【リング内径】15mm【素材】牛革+内側合皮（PU）

・スマートフォンアプリ Refil Stocker対応品

・可動式ペンホルダー付き カードポケット+フリーポケット付

・月間ブロック(2022年12月～2024年3月) 旧品番22DA17

・本革を使用した上質なシステム手帳



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 22.30 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。