『パイオニア SE-MX8 ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/ハイレゾ音源対応/折りたたみ式 シルバー SE-MX8-S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 34分に出品され04月24日 18時 34分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パイオニア SE-MX8 ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/ハイレゾ音源対応/折りたたみ式 シルバー SE-MX8-S
【商品説明】
・iPod/iPhone/iPadに対応したマイク付リモートコントローラーを搭載
・アルミ製ハンガーおよびスピン加工を施したハウジングで、高品位なデザイン
・イヤーパットに肌触りのよいレザータイプ素材や低反発ウレタンを使用し、快適な装着感を実現
・ハイレゾ音源対応。自社開発の大口径40mmドライバーで臨場感あるクラブミュージック再生を実現
・折り畳み構造の採用により、コンパクトに折り畳んで手軽に持ち運びが可能
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8039円
454 入札履歴
終了
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