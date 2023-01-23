『引きバネ (線径2.3mm x 外径19mm x 自然長300mm、硬鋼線SWRH72A、約0.45N/mm) 72A2.3x19x300【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 02分に出品され03月23日 21時 02分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

引きバネ (線径2.3mm x 外径19mm x 自然長300mm、硬鋼線SWRH72A、約0.45N/mm) 72A2.3x19x300



【商品説明】

・バネ定数: 約0.45N/mm( 約0.46kgf/cm， 10cmの伸びで約4.6kgを引っ張る力が発生します。ただし、上記は計算値のため、実測値はいくらか異なることがあります。

・材質：SWRH72A(C0.69-0.76% ， Si 0.15%-0.35% ， Mn0.30%-0.60% ， P0.030%以下 ， S0.030%以下) *水との接触で錆びが進行します。

・生産国：中国 ISO9001

・線径: 2.3mm， 外径: 19mm， 自然長: 300mm(フック除く、説明画像参照)



【サイズ】

高さ : 2.30 cm

横幅 : 2.40 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。