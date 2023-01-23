◎お揃い犬ダウンベスト＆人フリースベスト 3号　犬 服 ドッグウェア ダウン 散歩 飼い主 フリースベスト 冬 防寒 ペット ペピイ PEPPY【コストコ お買い得】

商品情報

＜お得＆お洒落なセット販売＞

便利なポケットが充実！

お散歩＆おでかけに特化した、犬用コンフォートリアルダウンベストとお揃いの飼い主様用フリースベストが登場。



飼い主様用ベスト

首元までしっかりぬくぬく あたたかい。

サイドのポケットはおやつやボールがすっぽり入る大きさ。

ファスナー付きなのでポケットの中のモノが落ちることもなくって安心。

背中の大きめポケットはフリスビー等が入れられます。

お散歩時に大活躍してくれそう



わんこ用ベスト

本物の暖かさを追及しました！

Point.1 保温性が高く軽量な本物のダウン(羽毛)を90％使用。

Point.2 風を通しにくい密封性に優れた形状（ファスナー+ハイネックでぬくもりを逃がさない！）

Point.3 はっ水性のある表地で小雨や雪の日も安心。

Point.4 背中側ファスナーで頭を通さなくてOK。伸縮性抜群のリブ袖だから足を通しやすい。



小型犬 中型犬 大型犬 着せやすい 防寒対策