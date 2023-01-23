『◎お揃い犬ダウンベスト＆人フリースベスト 3号 犬 服 ドッグウェア ダウン 散歩 飼い主 フリースベスト 冬 防寒 ペット ペピイ PEPPY【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 22時 52分に出品され03月14日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
＜お得＆お洒落なセット販売＞
便利なポケットが充実！
お散歩＆おでかけに特化した、犬用コンフォートリアルダウンベストとお揃いの飼い主様用フリースベストが登場。
飼い主様用ベスト
首元までしっかりぬくぬく あたたかい。
サイドのポケットはおやつやボールがすっぽり入る大きさ。
ファスナー付きなのでポケットの中のモノが落ちることもなくって安心。
背中の大きめポケットはフリスビー等が入れられます。
お散歩時に大活躍してくれそう
わんこ用ベスト
本物の暖かさを追及しました！
Point.1 保温性が高く軽量な本物のダウン(羽毛)を90％使用。
Point.2 風を通しにくい密封性に優れた形状（ファスナー+ハイネックでぬくもりを逃がさない！）
Point.3 はっ水性のある表地で小雨や雪の日も安心。
Point.4 背中側ファスナーで頭を通さなくてOK。伸縮性抜群のリブ袖だから足を通しやすい。
小型犬 中型犬 大型犬 着せやすい 防寒対策
猫用ドア ビッグ ４ウェイ ホワイト
¥ 7997
Memorial Gallery 2001gp-9 Oval Ring 14K Gold/Sterling Silver Plating Cremat 好評発売中
¥ 7980
Chais Choice Best Outdoor Adventure Dog Harness. 3M Reflective Vest . Caut
¥ 7980
Dog Harness， Reflective No-Pull Adjustable Vest with Handle for Walking， Tr
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Best Friends by Sheri Luxury Shag Dog & Cat Throw Blanket 40x50， Taupe， Mat
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Albcorp Service Dog Vest Harness - Reflective - Woven Polyester & Nylon， Ad
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Dog Harness， Reflective No-Pull Adjustable Vest with Handle for Walking， Tr
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PetSafe EasySport Harness， Adjustable Padded Dog Harness with Control Handl
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PetSafe Easy Walk Dog Harness， Teal/Gray， Medium
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ALBCORP Emotional Support Dog Vest - Reflective Harness with Adjustable Str
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Parisian Pet Freedom Dog Harness， Orange/Blue， M
¥ 7980
Parisian Pet Freedom Dog Harness， Pink/Yellow， M
¥ 7980
Parisian Pet Freedom Dog Harness， Purple/Pink， M
¥ 7980
Parisian Pet Freedom Dog Harness， Leopard， M
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Albcorp Service Dog Vest Harness - Reflective - Woven Nylon， Adjustable Ser
¥ 7980
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¥ 7980
落札価格8039円
801 入札履歴
終了
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