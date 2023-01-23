犬服 ドッグウエア コート トグルコート フード付き フリース プレゼント アンティカフェ【年末の贈り物】

商品情報

サイズ

【ブルー】

着丈/約30cm

首周り/約35〜38cm

胴周り/約44〜50cm

平置き/54cm

リード通し/約2cm

【ピンク】

着丈/約25cm

首周り/約27〜30cm

胴周り/約40〜44cm

平置き/約47cm

リード通し/約2cm





素材：ウール50％/ビスコース50％ 裏地：ポリエステル100％

※洗濯方法【手洗い・ドライクリーニング】



※着用写真はあくまでもイメージです。実際のサイズとは異なります。サイズ表をご確認の上、お買い求め下さい。



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