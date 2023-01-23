『犬服 ドッグウエア コート トグルコート フード付き フリース プレゼント アンティカフェ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 35分に出品され03月17日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
【ブルー】
着丈/約30cm
首周り/約35〜38cm
胴周り/約44〜50cm
平置き/54cm
リード通し/約2cm
【ピンク】
着丈/約25cm
首周り/約27〜30cm
胴周り/約40〜44cm
平置き/約47cm
リード通し/約2cm
素材：ウール50％/ビスコース50％ 裏地：ポリエステル100％
※洗濯方法【手洗い・ドライクリーニング】
※着用写真はあくまでもイメージです。実際のサイズとは異なります。サイズ表をご確認の上、お買い求め下さい。
【検索ワード】 犬服 犬 ドッグウェア コート トグルコート フード付き ブルー 犬の服 愛犬 ペット服 ペットウエア ペット用品 ペット 小型犬 中型犬 室内 散歩 防寒 繊細 上品 シンプル ヴィンテージ モダン カジュアル フォーマル デザイン シック レトロ お洒落 オシャレ 可愛い かわいい 普段使い お出掛け 旅行 インスタ インスタ映え カフェ ご褒美 プレゼント ギフト 贈り物 誕生日 バースデー 記念日 バレンタイン クリスマス ペア お揃い
Healers Urban Walker III- Dog Boots for Paw Protection， Waterproof， Non Sli
¥ 8036
Dog Shoes for Large Dogs: Breathable Medium Dog Boots Paw Protector for Sum
¥ 8036
犬用ソックス - Woodrow Wear Power Paws 補強足 - 足プロテクター 犬用ソックス M
¥ 8036
Bark Brite New Lightweight Neoprene Paw Protector Dog Boots Designed for Co
¥ 8036
EMUST Dog Jackets for Winter， Thick Dog Clothes for Medium Dogs Boy， Coats
¥ 8036
まぐろ 鮪 魚 イラスト カラー おもしろ ジップ パーカー(ブルー)
¥ 8036
いぬ イヌ 犬 動物 でか顔 イラスト カラー おもしろ ジップ パーカー(ブルー)
¥ 8036
ALIWINER Kids Waterproof Hooded Coat，Boys Waterproof Hooded Jackets，Rain Ja
¥ 8036
Home Brilliant ネイビークッションカバー リビングルーム用 大きなクッションカバー 2枚セット ソファベッドカウチ用 26x26インチ
¥ 8036
犬 Tシャツ Mサイズ |RJC Dog Waimea Sunset Aloha Hawaiian Shirt Teal M【並行輸入品】
¥ 8036
Auroth Dog Jacket Outdoorfor Large Medium Dogs， Waterproof Windproof & Dog
¥ 8036
Muttluks スノーマッシャーズ 犬 靴 冬用 犬用靴 雪や冷えから足を守る 防寒 保温 雪遊び 脱げにくい 履かせやすい 丈夫 1足入り(2個)
¥ 8036
犬 Tシャツ Lサイズ |RJC Dog Surf Dog Woodies Aloha Hawaiian Shirt Navy L【並行輸入品】
¥ 8036
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グリーン 70
¥ 8035
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ミント 65
¥ 8035
EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード レッド 2XS
¥ 8035
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ミント 31
¥ 8034
Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ 2018ダークピンク 犬用 25
¥ 8034
落札価格8039円
202 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！