『機動警察パトレイバー アーリーデイズ(Blu-ray Disc) ／ (Blu-ray)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 20時 46分に出品され03月28日 20時 46分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray/ブルーレイ発売日:2010/07/23収録曲:第2小隊出動せよ!ロングショット4億5千万年の罠Lの悲劇二課の一番長い日二課の一番長い日特車隊，北へ!
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落札価格8039円
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終了
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