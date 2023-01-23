『EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード レッド XXL サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 06時 54分に出品され03月28日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EZYDOG(イージードッグ) [正規代理店品] ロングスリーブドッグラッシュガード[犬用ラッシュガード] レッド XXL サイズ
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :34×55×1cm
・本体重量:0.167kg
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 31.60 cm
奥行 : 38.20 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8039円
772 入札履歴
終了
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