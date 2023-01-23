『カミック スノーブーツ モーメンタム ロー ブラック (190) 23 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 58分に出品され03月08日 06時 58分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[カミック] スノーブーツ モーメンタム ロー ブラック (190) 23 cm



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ゴム

・ブーツ筒まわり: 10 cm

・メイン素材: ナイロン

・留め具の種類: バンジー

・表地: 防水シームシール、-40C

・防水

・靴幅: Medium



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 32.29 cm

奥行 : 32.29 cm

重量 : 1.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。