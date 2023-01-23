『Snugpak(スナグパック) 寝袋 蚊帳付き ジャングルバッグ スクエア ライトジップ オリーブ 夏仕様 丸洗い可能 快適使用温度7度 S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 12時 39分に出品され03月04日 12時 39分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Snugpak(スナグパック) 寝袋 蚊帳付き ジャングルバッグ スクエア ライトジップ オリーブ 夏仕様 丸洗い可能 快適使用温度7度 S



【商品説明】

・パックサイズ(収納時) : 14×12cm(圧縮前)

・中国製

・付属品 : 圧縮用サック

・快適外気温度 : 7~2

・機能 : 快適フード、ジップバッフル、足部補強、吊り下げ乾燥用タブ、2-wayファスナー付き

・解放サイズ : 220cm(長さ) 150cm(胴回)

・重量 : 750g



【サイズ】

高さ : 13.69 cm

横幅 : 18.39 cm

奥行 : 32.51 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。