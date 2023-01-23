『Twelve South MagicBridge Extended | Apple Magic Trackpad 2とテンキー付きApple【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 49分に出品され03月23日 06時 49分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キーボード本体
【商品名】
Twelve South MagicBridge Extended | Apple Magic Trackpad 2とテンキー付きApple
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.30 cm
横幅 : 15.10 cm
奥行 : 60.70 cm
重量 : 2.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X08Y6H44M8
Twelve South MagicBridge Extended | Apple Magic Trackpad 2とテンキー付きApple
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落札価格8039円
457 入札履歴
終了
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