『Twelve South MagicBridge Extended | Apple Magic Trackpad 2とテンキー付きApple【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 49分に出品され03月23日 06時 49分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キーボード本体

【商品名】

Twelve South MagicBridge Extended | Apple Magic Trackpad 2とテンキー付きApple



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 15.10 cm

奥行 : 60.70 cm

重量 : 2.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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