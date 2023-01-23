『AT-A-GLANCE 2022年デスクカレンダー 月間デスクパッド 21-3/4インチ x 17インチ スタンダード コンテンポラリー 並行輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 43分に出品され03月09日 18時 43分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ SK24X0022
・年間計画 ? デスクパッドは2022年1月から2022年12月まで12ヶ月をカバーします。 重要な期限、特別なイベントなどを明確に整理してユニークなスタイルで記録しましょう。
・インクにじまない抵抗 ? インクにじむ心配なく、スケジュールを計画しましょう。 当社の改良された高品質の用紙は、インクにじみにくい設計で、計画をすっきりと読みやすく保ちます。
・月間概要 ? 長期的な計画に最適。各月には、罫線のない日々のブロック、メモ用のスペース、1年間の参照カレンダーブロックが含まれます。 ページサイズ:21 3/4インチ x 17インチ。
・特別な機能 ? 特別な機能で整理スキルを拡張。ブラックコーナープロテクター2つ、各ページに15インチの定規、オプションの壁掛け用の穴付き。
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落札価格8039円
857 入札履歴
終了
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