AT-A-GLANCE 2022年デスクカレンダー 月間デスクパッド 21-3/4インチ x 17インチ スタンダード コンテンポラリー 並行輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

・ SK24X0022

・年間計画 ? デスクパッドは2022年1月から2022年12月まで12ヶ月をカバーします。 重要な期限、特別なイベントなどを明確に整理してユニークなスタイルで記録しましょう。

・インクにじまない抵抗 ? インクにじむ心配なく、スケジュールを計画しましょう。 当社の改良された高品質の用紙は、インクにじみにくい設計で、計画をすっきりと読みやすく保ちます。

・月間概要 ? 長期的な計画に最適。各月には、罫線のない日々のブロック、メモ用のスペース、1年間の参照カレンダーブロックが含まれます。 ページサイズ:21 3/4インチ x 17インチ。

・特別な機能 ? 特別な機能で整理スキルを拡張。ブラックコーナープロテクター2つ、各ページに15インチの定規、オプションの壁掛け用の穴付き。