『380V F21-E1B ワイヤレスリモコン クレーンコントローラー ホイストクレーン 送信機 受信機 IP65防水 工業用 産業用 無線【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 19時 01分に出品され03月15日 19時 01分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
380V F21-E1B ワイヤレスリモコン クレーンコントローラー ホイストクレーン 送信機 受信機 IP65防水 工業用 産業用 無線 リモコン
【商品説明】
・【優れたケース】産業用ホイストクレーンワイヤレスリモコンは、強力な耐圧性能、防水性、防錆性、絶縁性を有する強化難燃ナイロンでできています。
・【高品質スイッチセーフキー】防塵構造と高性能金属製接触ボタンが耐久性に採用されています。電池電圧警告装置では、電圧が不足した時に回路を遮断してください。
・【高強度サーキットボード】安全性能に優れた産業用ホイストクレーンワイヤレスリモコン。シングルスピードボタン7個とトータルストップボタン1個を含む8個の操作キーがあります。
・【高性能アンテナ】リモートコントロール距離は100メートル、360度バリアフリ
CMR-X07RWCTG2C
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 1.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ヘラマンタイトン インシュロックタイ メタルタイ SUS316製 STB152S
¥ 8031
東芝 CDプレーヤー TY-P2
¥ 8029
2022最新型TREVOZ CDプレーヤー 充電式 ポータブルCDプレーヤー 置き/壁掛け可能 1台多役 CD/Uディスク/FM/TFカード
¥ 8029
ドリームメーカー ポータブルナビ用 シャークアンテナ「AN-MCXJM：ホワイト」
¥ 8026
ソニー ポータブルラジオ FM/AM/ワイドFM対応 ICF-29
¥ 8024
ソニー タイトル編集キーパッド ウォークマン用 KPD-NWU10
¥ 8022
シャープ Bluetooth送信機同梱 テレビ用ワイヤレススピーカー（ブラック）生活防水（IPX4相当）対応AQUOSサウンドパートナー AN-
¥ 8019
TOSHIBA(東芝) CDラジオ TY-C250-W (ホワイト)
¥ 8017
ソニー ダイレクト録音キット ウォークマン用/録音用ケーブル+タイトル編集キーパッドセット KPD-NWU10K
¥ 8014
山善 キュリオム ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 9インチ(16:9) ツインモニター AC/DC対応 TFT液晶 DVD CPD
¥ 8010
置きと壁掛け式コントロールCD MP3プレーヤー Bluetoothのリモート FMラジオ CDプレーヤー 多機能の組み合わせ 再生と一時停
¥ 8004
アイリスオーヤマ ネックスピーカー Bluetooth 通話 防水 13時間連続再生 首掛け スピーカー 送信機付き MKH-150 ブラック
¥ 8002
車載・呼出放送用ダイナミックマイクロホンMD-46A(MD-46)ユニペックス
¥ 8002
ロジテック ポータブルCDプレーヤー リモコン付属 有線対応 ホワイト LCP-PAPL02WH
¥ 7992
ミニウッドスピーカー ウォールナット M-SP WN
¥ 7989
ソニー ダイレクト録音キット ウォークマン用/録音用ケーブル+タイトル編集キーパッドセット KPD-NWU10K
¥ 7989
CDプレーヤー ポータブルcdプレーヤー LEDディスプレイ スピーカー内蔵 32GTFカードサポート cdプレイヤー 1400mAh充電バ
¥ 7987
MP3 Music Player Module， MP3 Player Module MP3 Music Shield Boar 並行輸入品
¥ 7984
落札価格8039円
194 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！