380V F21-E1B ワイヤレスリモコン クレーンコントローラー ホイストクレーン 送信機 受信機 IP65防水 工業用 産業用 無線【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

380V F21-E1B ワイヤレスリモコン クレーンコントローラー ホイストクレーン 送信機 受信機 IP65防水 工業用 産業用 無線 リモコン



【商品説明】

・【優れたケース】産業用ホイストクレーンワイヤレスリモコンは、強力な耐圧性能、防水性、防錆性、絶縁性を有する強化難燃ナイロンでできています。

・【高品質スイッチセーフキー】防塵構造と高性能金属製接触ボタンが耐久性に採用されています。電池電圧警告装置では、電圧が不足した時に回路を遮断してください。

・【高強度サーキットボード】安全性能に優れた産業用ホイストクレーンワイヤレスリモコン。シングルスピードボタン7個とトータルストップボタン1個を含む8個の操作キーがあります。

・【高性能アンテナ】リモートコントロール距離は100メートル、360度バリアフリ

CMR-X07RWCTG2C

【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 1.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。