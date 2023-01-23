『デサント ロングパンツ 防風/はっ水/保温 メンズ NV XB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 12時 14分に出品され03月03日 12時 14分に終了予定です。即決価格は8,039円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ロングパンツ 防風/はっ水/保温 メンズ NV XB



【商品説明】

・SIZE:XB ウエスト:91cm 股上:30cm わたり幅:37cm 股下:85.5cm 裾幅:22.5cm

・メイン素材: 表地 ポリエステル100% 裏地 ポリエステル 中わた ポリエステル100%

・素材構成: 表地 ポリエステル100% 裏地 ポリエステル 中わた ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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