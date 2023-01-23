『パナソニック 電気しき毛布 シングル 160×85cm 丸洗い可 室温センサー付 ベージュ DB-U31LS-C【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 25分に出品され03月08日 01時 25分に終了予定です。即決価格は8,038円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック 電気しき毛布 シングル 160×85cm 丸洗い可 室温センサー付 ベージュ DB-U31LS-C



【商品説明】

・丸洗いOK/ダニ対策

・天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭

・室温センサー搭載により快適な温度に自動調節



【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。