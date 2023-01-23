『骨伝導イヤホン bluetooth 5.0 ワイヤレスヘッドフォンK3 防水IPX8 音漏れなし 16GB SDカード 8時間連続使用 鼓膜を傷【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 19時 32分に出品され05月03日 19時 32分に終了予定です。即決価格は8,038円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
骨伝導は通常の空気を伝って鼓膜を振動させるのではなく、声帯等の振動が骨に伝わり直接聴覚神経に伝わる（骨導音）のことで、音が聞こえる最新骨伝導技術です。耳を塞がないので、鼓膜を傷つけず、長時間の装着に伴う痛みや難聴リスクも下がり、耳の健康を気にされる方には特にお薦めです。通話や音楽を聞きながらでも周囲の音をしっかり聞き取れ、どこでも安心・安全にご使用頂けます。更に国際防水基準IPX8をクリアしている ...
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落札価格8038円
986 入札履歴
終了
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