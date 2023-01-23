『タカショー(Takasho) アンベール トレリス【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 19時 01分に出品され04月20日 19時 01分に終了予定です。即決価格は8,038円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：約幅50cm×奥行1.6cm×高さ228cm

重量：約2.8kg

原産国：中国