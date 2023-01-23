『SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ スプリングボック用 交換レンズ L-SPB-0170_PROSK 0170 偏光U【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 08時 08分に出品され03月18日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,038円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ スプリングボック用 交換レンズ L-SPB-0170_PROSK 0170 偏光U



【商品説明】

・おすすめ用途:ドライブ、サイクリング、アウトドア

・セット内容:取扱説明書

・可視光線透過率:22%(晴天~曇天向き/偏光度97%以上)

・対象シーズン: 通年

・日本製サングラススペアレンズ

・発売年・モデルイヤー: 2019

・紫外線透過率 0.1%(UVカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。