『voice caddie(ボイスキャディ) VC300SE VC300SE 音声型 GPS ゴルフナビ 距離測定器 軽量 簡単 ホワイト 外部インター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 00時 18分に出品され04月02日 00時 18分に終了予定です。即決価格は8,038円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 外形寸法 : 45(W)×45(H)×12(D)mm

本体重量 : 24g

外部インターフェース : microUSB

残距離案内 : グリーンフロントエッジ、センター、バックエッジ

2グリーン対応 : 2グリーン同時案内

電池 : 充電式リチウムポリマーバッテリー

フル充電時間 : 約2時間

約9時間(使い方により消費電力が異なります。なお、ご使用によりバッテリーが劣化するため連続使用時間は使用回数に応じて少なくなる場合がございます。)

対応ゴルフ場数 : 日本国内ゴルフ場100%&海外3万コース以上(9H/2，000Y以上を対象)

測定単位 : ヤード、又はメートル切替可

パッケージ内容 : microUSBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(保証書)