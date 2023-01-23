『パナソニック 頭皮エステ(皮脂洗浄タイプ) EH-HM94-S (シルバー調) PANASONIC【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 07時 54分に出品され04月19日 07時 54分に終了予定です。即決価格は8,037円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
頭皮にやさしく、絞り出し洗浄。「フォーフィンガースパイラル」で、柔らかい健やかな地肌へ新開発「皮脂洗浄ブラシ」で頭皮にやさしく、絞り出し洗浄【製品仕様】電源方式：充電式充電時間：約1時間(室温15〜35)使用可能時間：フル充電で1日1回約4分の使用で約1週間(7回)使用可能コード長さ：約1.8m(ACアダプター)本体寸法：高さ10.9×幅8.9×奥行8.9cm(置き台除く)本体質量：約300g(置き台除く) キーワード[ ヘアケア:頭皮・頭髪のケア ] 商品名[ パナソニック 頭皮エステ(皮脂洗浄タイプ) EH-HM94-S (シルバー調) ] 英語名[ PANASONIC ]
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落札価格8037円
744 入札履歴
終了
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