犬ベッド 猫ベッド ペットベッド 猫 犬 ハウス 冬 ドーム型 犬小屋 小型犬 2way キャットハウス 小動物用 ふかふか モコモコ クッション付き オールシーズン【新年の贈り物】

商品情報

猫＆小型犬用 ペットドームハウス~







サイズ：



Lサイズ：80*52*36cm（猫：推奨体重10kg以下）







適用対象:猫、小型犬、小動物。



ペットのための理想的な感謝祭とクリスマスギフト。



保温防寒設計：もぐりこむ猫の習性で、ドーム型猫ベッドの入口の開口部が小さく設計されております、外の風を有効に遮断できます。超柔らかいぬいぐるみの寝袋は、ペットにとって最高の暖かさと温もりを提供します



滑り止めデザイン：猫ベッドには滑り止め不織布である底は粒子があり、滑り止め加工を施し、耐磨耗性に優れ、湿気を防います。ペットが入ったり出たりする際に、ご安心ください



衛生のため、真空包装されております。初めに開ける時、皺がありますか、何日を使う後、あるいは、1度洗濯した後、皺がなくなります、お手数おかけします。



リビングルーム、寝室、犬のケージ、猫のケージなど、どこにでも置くことができます。