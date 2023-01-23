『キャンプ 鍋 セットラグナ ステンレスクッカー Lセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 54分に出品され03月25日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,037円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：キャプテンスタッグ サイズ：セット内容：20cm鍋×1、16cm鍋×1、フライパン22cm×1、ケットルクッカー900mL×1、取っ手×1 収納セットサイズ：（約（約）：外径220×高さ150mm（本体のみ） 重量（約）：2kg ※注意事項：※シーズン商品のため品切れの場合もございます。
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落札価格8037円
739 入札履歴
終了
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