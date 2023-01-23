『PetSafe(ペットセーフ) 3 in 1 ハーネス ティール(グリーン) XSサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 14時 03分に出品され04月10日 14時 03分に終了予定です。即決価格は8,037円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PetSafe(ペットセーフ) 3 in 1 ハーネス ティール(グリーン) XSサイズ
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :15.3×5.4×25cm
・本体重量:0.14kg
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 23.10 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8037円
134 入札履歴
終了
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