『18金 ネックレス オープンハート ダイヤモンド ゴールド 18K ホワイトゴールドK18 ダイヤ プチサイズ あすつく 送料無料 人気 セール SALE【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 12時 27分に出品され04月30日 12時 27分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品コード 200207101dwn
小さな天然ダイヤモンドを組み合わせたハートモチーフネックレス
愛情・幸福を意味するハートモチーフは他人からプレゼントされたもののほうが効果を発揮するとも言われている
普段使いに重宝しそうなシンプルさと可愛さの絶妙なバランスが魅力
優良配達あすつく13時までのご注文で最短明日お届け
お支払いクレジットカード決済・PayPay・商品代引・ゆっくり払いご対応
他のお支払い方法の場合、ご入金確認後発送
なお、土日祭日は含まれません
材質
ペンダント ホワイトゴールドk18(品質を保証するk18wgの刻印)
ネックレス ホワイトゴールドk18(全長40cm k18wgの刻印)
宝石名 天然ダイヤモンド 3石トータル0.02ct
デザインの大きさ 最大幅 約 7×8ミリ
進学・就職・卒業祝いなど大切な人に贈るプレゼントにもオススメ
ネックレス レディース ハート オープンハート お祝い 進学 就職 卒業 ダイヤモンド ホワイトゴールドk18 k18 18k 18金 チェーン ギフト プレゼント 贈り物 フリースタイル ニッケルフリー ユニセックス LGBTQ 男女兼用 ジェンダーフルイド バディジュエリー
プレゼントとして最適 安い 人気 福袋 30代 40代 50代
【１点物】雲母の迫力！ ゴールデンブラックマイカ 10.5mm ブレスレット_Y5602
¥ 8036
医療用具取得 天然ダイヤ ヘリンボーン 磁気ネックレス (ダイヤモンド 肩コリ 首のコリ 磁石 磁気 ネックレス)
¥ 8036
ヴィヴィアンウエストウッド ペンダント ネックレス 63020162 W004 OMAHYRA ORB PENDANT シルバー オーブ アクセサリー レディース Vivienne Westwood
¥ 8036
AW22-23 ヴィヴィアンウエストウッド ピアス 62010322-02Q115 GLENDA BAS RELIEF シルバー レディース Vivienne Westwood
¥ 8036
パール ネックレス ロングネックレス 入学 卒業 卒園 入園フォーマル プレゼント 人気 真珠 結婚 パーティ 2連 10mm120cm
¥ 8036
コーチ アクセサリー レディース COACH ネックレス 小物 シグネチャー ネックレス ペンダント C9446 OZA ローズゴールド×チョーク 送料無料
¥ 8036
フィーバーターニャウィッグ 48cm フェザーカット ブラウン★海外で人気の並行輸入品
¥ 8036
★送料・関税無料★VVICA A FOX Unprocessed 100% Natural Human Hair Afro Kinky Curl Ki
¥ 8036
プリシラ オールウィッグ ミディボブ A-682 耐熱 TDB・ダークブラウン
¥ 8036
funcostumes Dragon Queenウィッグ US サイズ: Standard★海外で人気の並行輸入品
¥ 8036
★送料・関税無料★Flyteng 30 inch Butterfly Locs Crochet Hair Pre Looped 6 Packs Sof
¥ 8036
★送料・関税無料★Highlights Sew in Weft Hair Extensions Human Hair Weave Bundles Re
¥ 8036
Qlenkay Baseball Cap with Hair Extensions Straight Short Bob Hairstyle Adju
¥ 8036
Qlenkay Baseball Cap with Hair Extensions Straight Short Bob Hairstyle Adju
¥ 8036
Qlenkay Baseball Cap with Hair Extensions Straight Short Bob Hairstyle Adju
¥ 8036
Qlenkay Baseball Cap with Hair Extensions Straight Short Bob Hairstyle Adju
¥ 8036
Qlenkay Baseball Cap with Hair Extensions Straight Short Bob Hairstyle Adju
¥ 8036
★送料・関税無料★Diwionte Straight Clip in Hair Extensions Real Human Hair 100% Unp
¥ 8036
落札価格8036円
737 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！