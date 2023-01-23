18金 ネックレス オープンハート ダイヤモンド ゴールド 18K ホワイトゴールドK18 ダイヤ プチサイズ あすつく 送料無料 人気 セール SALE【お歳暮】

商品情報

商品コード 200207101dwn



小さな天然ダイヤモンドを組み合わせたハートモチーフネックレス

愛情・幸福を意味するハートモチーフは他人からプレゼントされたもののほうが効果を発揮するとも言われている

普段使いに重宝しそうなシンプルさと可愛さの絶妙なバランスが魅力



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材質

ペンダント ホワイトゴールドk18(品質を保証するk18wgの刻印)

ネックレス ホワイトゴールドk18(全長40cm k18wgの刻印)

宝石名 天然ダイヤモンド 3石トータル0.02ct

デザインの大きさ 最大幅 約 7×8ミリ



進学・就職・卒業祝いなど大切な人に贈るプレゼントにもオススメ

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