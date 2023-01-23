『タミヤ ディスプレイグッズシリ-ズ No.08 ディスプレイケ-スC 1/24カ-モデル対応 プラスチック製 (PS台座) ミラ-シ-ト付 W240×【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 19時 26分に出品され05月14日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|タミヤ ディスプレイグッズシリ-ズ No.08 ディスプレイケ-スC 1/24カ-モデル対応 プラスチック製 (PS台座) ミラ-シ-ト付 W240×D130×H110mm (内寸) 73008 ディスプレイケ-ス
|ブランド名
|タミヤ(TAMIYA)
|商品コメント
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4950344730087
商品コード
YS0000028727672372
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落札価格8036円
341 入札履歴
終了
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