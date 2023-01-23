『Miniland Educational Anatomically Correct 15 Baby Doll Caucasian Boy Brunet【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 15時 22分に出品され03月24日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Miniland Educational Anatomically Correct 15 Baby Doll Caucasian Boy BrunetteMulti ブランド名 商品コメント Articulated body

Light vanilla scent

Great for teaching social skills

Measures 15 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ドール・人形 ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 8413082310790

商品コード YS0000028538526451