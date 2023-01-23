『Miniland Educational Anatomically Correct 15 Baby Doll Caucasian Boy Brunet【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 15時 22分に出品され03月24日 15時 22分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Miniland Educational Anatomically Correct 15 Baby Doll Caucasian Boy BrunetteMulti
|ブランド名
|商品コメント
| Articulated body
Light vanilla scent
Great for teaching social skills
Measures 15
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
8413082310790
商品コード
YS0000028538526451
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落札価格8036円
71 入札履歴
終了
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