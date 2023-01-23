『Melody Jane Dollhouse Brass Double Ceiling Light White Globe Shades LED Bat【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 04時 17分に出品され03月09日 04時 17分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Melody Jane Dollhouse Brass Double Ceiling Light White Globe Shades LED Battery Lighting ブランド名 商品コメント 112 Scale Approximate width 50mm = 2 inch Battery included Comes with magnetic disc for fixing. To Replace the battery unscrew the base of lamp. Replacement batteries CR1632 can be bought at Melody Jane Dolls Houses 商品カテゴリ kikus camera おもちゃ・ホビー ドール・人形 ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 服

JANコード/ISBNコード 8800159350917

商品コード YS0000028537433891