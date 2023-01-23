『The Genius Star【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 09分に出品され03月04日 00時 09分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|The Genius Star
|ブランド名
|The Happy Puzzle Compan
|商品コメント
| Game of fitting uniquely shaped puzzle pieces onto a star-shaped grid first
Encourages logic， spatial reasoning， problem-solving， critical thinking
Roll dice to decide where to place the 7 blockers
Win by fitting all your game pieces onto your grid around the blockers first
Get a double win by completing the puzzle and creating a gold star!
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0716053036186
商品コード
YS0000010437464084
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落札価格8036円
956 入札履歴
終了
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