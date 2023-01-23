『ディズニー(Disney) ピクサー(PIXAR) バズ・ライトイヤー ザーグ マザーシップ バトルパック 1631787(22y8m)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 07時 08分に出品され04月12日 07時 08分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SPEC

カラー：バズ・ライトイヤー

サイズ：45.7 cm x 12.1 cm x 35.6 cm

重量：1.43kg

対象年齢：4歳以上

仕様：バズ・ライトイヤーでの宇宙探査、戦い、チームワークの興奮を体験しよう

飛行、探索、戦闘プレイが体験できる、本格的な3台の車両と合計6体のフィギュアが含まれています