パウ・パトロール にほんご・えいご・クイズも! おしゃべりパウフェクトずかん タカラトミー おもちゃ ギフト プレゼント 子供 男の子 女の子【コストコ お買い得】

商品情報

パウ・パトロールとことばを学ぼう!

ずかんをタッチするとペンがおしゃべり!パウ・パトロールやアドベンチャーベイのみんなと一緒にたくさんのことばを学ぼう!

【商品内容】

本体(1)、タッチペン(1)、あいうえおポスター(A3サイズ)(1)

・サイズ :W540×H350×D60mm

・発売日 :2022年11月12日

・対象年齢 :3歳〜

・電池 : 単4形アルカリ乾電池×2(別売)



・JANコード :4904810214458

・コピーライト :(C)2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

(C)TOMY