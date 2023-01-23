『パウ・パトロール にほんご・えいご・クイズも! おしゃべりパウフェクトずかん タカラトミー おもちゃ ギフト プレゼント 子供 男の子 女の子【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 17時 33分に出品され03月20日 17時 33分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パウ・パトロールとことばを学ぼう！

ずかんをタッチするとペンがおしゃべり！パウ・パトロールやアドベンチャーベイのみんなと一緒にたくさんのことばを学ぼう！

【商品内容】

本体(1)、タッチペン(1)、あいうえおポスター(A3サイズ)(1)

・サイズ :W540×H350×D60mm

・発売日 ：2022年11月12日

・対象年齢 ：3歳〜

・電池 : 単4形アルカリ乾電池×2(別売)



・JANコード ：4904810214458

・コピーライト ：(C)2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles， logos， characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

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