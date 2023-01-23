『知育玩具 教材 おもちゃ 積木 積み木 ブロック パズル 大サイズ 大型 1歳 2歳 3歳 ベビー キッズ 子供 かわいい 安心 安全 ギフト 誕生日 88ピース【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 10時 37分に出品され04月14日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号：ETC001395



商品仕様

材質：PP（ポリプロピレン）



商品サイズ(約mm)

【4R】

商品外寸：幅80×奥行80×高さ99

商品重量：約55g

【6R】

商品外寸：幅120×奥行80×高さ99

商品重量：約80g

【8R】

商品外寸：幅160×奥行80×高さ99

商品重量：約100g

【4RF】

商品外寸：幅200×奥行80×高さ99

商品重量：約95g

※サイズの誤差は多少発生します。



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