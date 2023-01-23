『Tmacre J8， Active Noise Cancelling， Bluetooth 5.3 Earbuds， TWS True Wireles【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 04分に出品され03月17日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Tmacre J8， Active Noise Cancelling， Bluetooth 5.3 Earbuds， TWS True Wireless Stereo， ANC ENC， Transparency， Deep Bass， Immersive Sound， in-Ear Headphone， for Android iPhone Laptop (White) ブランド名 商品コメント Active Noise Cancelling / Transparency / Normal Modes Switching Supported， 4 Microphones for Talking and environment noise detection， 33~38 dB Depth Reduction by ANC

True Wireless Stereo Earbuds， Upgraded Chip supporting Bluetooth 5.3， 40ms Ultra Low Latency

Immersive Sound Effects， In-ear Design， 13mm Diameter Speaker， Ultra Deep Bass Optimization

Multi-function Touch Control， Inteligent Reconnection， Left or Right Earbud can be Connected Standalone

Charging case， USB Type-C Charging Port， Skin Feeling Texture， Battery Volume Indicator， Anti-fingerprint， 40 Hours Playtime Supported by Charging Case Battery， Metal Hinge with Long Lifetime Spring

Lightweight， 4.0 gram of the earbud， S/M/L Size Ear-tips for More Comfortable Wearing 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ テレビ、オーディオ、カメラ テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 イヤホン、ヘッドホン イヤホン

商品コード YS0000047439513078