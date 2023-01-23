ヘッドホン ノイズキャンセリング イヤーフォン マイク付き 軽量設計 IP電話対応Zoom対応 ビジネス ビデオ会議 ウェブ会議用 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品コメント

高品質のスピークと聴覚体験 ? ノイズキャンセリングマイクとパッシブノイズキャンセリングソリューションの中で、Yealink UH36ヘッドセットは電話やエンターテイメントのための優れた生産性と優れたサウンドパフォーマンスを提供します。

すべてのPCシステムに対応 Microsoft Teams and Zoomにより承認されたので、UCまたはチームバージョンを選択できます。 Skype、Whatsapp、その他の人気のあるオンライン音声通話サービスにも認定されています。 Win7/Win8/Win10/XP、MacOSオペレーティングシステムに対応。

軽量&ポータブル ? Yealink UH34 デュアルはわずか155グラムで、ケースやバッグにかかわらず、常に便利です。 3.5 mm ジャックを使用すると、Yealink ヘッドセットをスマートフォンやタブレットなどの個人用デバイスに接続でき、どこにいても音楽、ラジオ、トークショーを仕事や聴くことができます。 USBでPCに接続することもできます。

快適な着用 贅沢なプロテインレザークッションで、一日中毎日使えるようにデザインされています。 さらに、装着音声などの騒音もあまり着用するだけですから、快適に固定でき、安定した接続が可能です。

ご質問がありましたらご連絡ください。 YEALINK 30日間返金、60日間無料返品、生涯。 パッケージ内容3.5mm AUX 付きヘッドセット x 1、USB ケーブル x 1、収集用バッグ x 1、ユーザーマニュアル x 1、カード x 1、2000 人以上のユーザーがYEALINK で会議を快適にします。