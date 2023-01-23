Living Nature 生きている自然のぬいぐるみ - 豪華なジャーマン・シェパード・ドッグ（20cm）【2025カレンダーの人気アイテム】

商品コメント

REALISTIC - 可能な限りリアルに見える高級ソフト玩具

すべての年齢向け - あらゆる年齢の動物愛好家や野生生物愛好家に適したぬいぐるみ

FACT TAGS - あなたの動物の行動、生息地、食事についてswingタグから学びましょう

GREAT GIFT - ペット愛好家の成長や動物愛好家の成長に最適なプレゼントです。

それらすべてを収集する - について収集して学ぶために120以上の異なる生きている自然の動物