『(ウィーウィル) Wewill ブランド クリエイティブきらきら星 光るLEDナイトライト フラシ天枕 ぬいぐるみ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 20分に出品され03月13日 10時 20分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|(ウィーウィル) Wewill ブランド クリエイティブきらきら星 光るLEDナイトライト フラシ天枕 ぬいぐるみ
|ブランド名
|WEWILL
|商品コメント
| 色：ブルー。素材：高品質なポリエステルとポリプロピレン繊維。
CEマーク取得。お子様に安全な品質であることを確認済みです。
「きらきらひかる おそらのほしよ・・・」。
星とは何か、星はどのように光るのかをお子様に伝えるために最適なぬいぐるみ枕です。
お子様やお友達への贈り物にぴったりです。クリスマス、新年、誕生日の贈り物に最適です。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000046036945450
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落札価格8036円
789 入札履歴
終了
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