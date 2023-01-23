『X AUTOHAUX Car Large Capacity Seat Organizer Backseat Multi Pockets Purse S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 22分に出品され03月10日 11時 22分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 X AUTOHAUX Car Large Capacity Seat Organizer Backseat Multi Pockets Purse Storage Universal Fit for Car Truck SUV 40x26x22cm Black ブランド名 商品コメント Large Capacity Organizer for your love car， 40x26x22cm / 15.75 x10.24 x8.66 (L*W*T)， nice to store handbags， purses， napkins， drinks， sunglasses etc. br Convenient for picking up items while driving， won t affect you using armrest box and helps your car more organized and tidy. br Faux leather material， durable and compact， with soft lining design， it can protect your stuff and won t make loud noise during driving. br With sturdy mesh storage part， it will protect small stuff firmly， won t sway easily. br Easy Installation Adjustable straps are appropriate for all types of vehicles， with convenient buckle design， place it on top of the center console and snap the strap on back of the front seat. 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 車・バイク・自転車 車、バイク、自転車 自動車 内装用品 シート、シートカバー チャイルドシート スペースクッション

商品コード YS0000037038995578

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

内装用品 タグ X

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