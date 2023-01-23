『豊通オールライフ (94301) シャワーベンチGR コンパクト 背付 (肘掛け無し 座面高さ:5段階調節 組立簡単) シャワーチェア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 09時 43分に出品され04月08日 09時 43分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
豊通オールライフ (94301) シャワーベンチGR コンパクト 背付 (肘掛け無し 座面高さ:5段階調節 組立簡単) シャワーチェア
【商品説明】
・アパレルサイズ(対応サイズ) :座面40cmx32.5cm
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :430mmx490mmx80mm
・材質 :ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ
・質量 :3300
【サイズ】
高さ : 19.50 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 4.15 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8036円
684 入札履歴
終了
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