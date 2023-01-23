『豊通オールライフ (94301) シャワーベンチGR コンパクト 背付 (肘掛け無し 座面高さ:5段階調節 組立簡単) シャワーチェア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 09時 43分に出品され04月08日 09時 43分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

豊通オールライフ (94301) シャワーベンチGR コンパクト 背付 (肘掛け無し 座面高さ:5段階調節 組立簡単) シャワーチェア



【商品説明】

・アパレルサイズ(対応サイズ) :座面40cmx32.5cm

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :430mmx490mmx80mm

・材質 :ポリエチレン、EVA樹脂、アルミ

・質量 :3300



【サイズ】

高さ : 19.50 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 4.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。