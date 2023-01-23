スーツケース ｍサイズ Lサイズ キャリーバッグ キャリーケース 軽量 tsaロック おしゃれ かわいい 3泊 4日 修学旅行 tyes8009【2025の人気アイテム】

商品情報

素材:ポリカーボネート ABS樹脂

サイズ(キャスター含む外寸）:約62×23×38cm

重量:約4kg

容量:約60L

TSAロック:ダイヤル式

開閉タイプ:ファスナータイプ

カラー：イエロー/グリーン/コーヒー/ピンク/

ホワイト/ミルクティーベージュ



※商品のタグに誤りがある場合がございます。

ページに記載の通りですが、製造時期や改良などによって仕様が若干異なる場合がございますので何卒ご了承下さい。



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