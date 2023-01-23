『スーツケース ｍサイズ Lサイズ キャリーバッグ キャリーケース 軽量 tsaロック おしゃれ かわいい 3泊 4日 修学旅行 tyes8009【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 23分に出品され03月30日 11時 23分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材:ポリカーボネート ABS樹脂
サイズ(キャスター含む外寸）:約62×23×38cm
重量:約4kg
容量:約60L
TSAロック:ダイヤル式
開閉タイプ:ファスナータイプ
カラー：イエロー/グリーン/コーヒー/ピンク/
ホワイト/ミルクティーベージュ
※商品のタグに誤りがある場合がございます。
ページに記載の通りですが、製造時期や改良などによって仕様が若干異なる場合がございますので何卒ご了承下さい。
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落札価格8036円
693 入札履歴
終了
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