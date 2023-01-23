『ホエイプロテイン 5kg 人工甘味料不使用 ・香料 無添加 SAVEプロテイン プレーン WPC 5kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 08時 28分に出品され03月05日 08時 28分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品名】SAVE（プレーン）
【名称】プロテインパウダー
【商品の特徴】SAVEプレーンは、高含有量プロテインはもちろん、国内工場にて製品化された安心プロテインです。おいしい成分は入っていませんので、飲みやすいプロテインを希望の方は「やみつき」シリーズをご購入ください。
【栄養成分表示】1食30gあたり : エネルギー 122kcal 炭水化物 2.3g たんぱく質 23.3g(無水換算値 25g) 食塩相当量 0.1g 脂質 2.2g
【原材料】乳清たんぱく（乳成分含む）/大豆レシチン
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4573490370060
商品コード
save04-5
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¥ 8034
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DNSホエイプロテイン スーパープレミアム ヨーグルト風味 1000g+ シェーカー セット
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REVOPRO(レボプロ) EGG WHITE PROTEIN (卵白プロテイン) (ピニャコラーダ味， ボルトタイプ)
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Kentai ケンタイ パワーボディ100%ホエイプロテイン ミルクチョコ風味 2.3kg 取り寄せ商品 - 送料無料 - 北海道・沖縄を除く
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Kentai パワーボディ100%ホエイプロテイン バナナラテ風味 2.3kg
¥ 8025
ゴールドスタンダード 100%カゼイン プロテイン クッキー&クリーム 1.75kg (3.86lb) オプチマムニュートリション【正規契約販売法人 オフィシャルショップ】
¥ 8022
ゴールドジム(GOLDS GYM) ホエイプロテイン クッキー&クリーム風味 1，500g
¥ 8022
落札価格8036円
661 入札履歴
終了
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