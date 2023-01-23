『ホエイプロテイン 5kg 人工甘味料不使用 ・香料 無添加 SAVEプロテイン プレーン WPC 5kg【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 08時 28分に出品され03月05日 08時 28分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【品名】SAVE（プレーン）



【名称】プロテインパウダー



【商品の特徴】SAVEプレーンは、高含有量プロテインはもちろん、国内工場にて製品化された安心プロテインです。おいしい成分は入っていませんので、飲みやすいプロテインを希望の方は「やみつき」シリーズをご購入ください。



【栄養成分表示】1食30gあたり : エネルギー 122kcal 炭水化物 2.3g たんぱく質 23.3g(無水換算値 25g) 食塩相当量 0.1g 脂質 2.2g



【原材料】乳清たんぱく（乳成分含む）/大豆レシチン

















商品カテゴリ シープウイング ヤフー店 プロテイン＆サプリメント WPC ホエイプロテイン ノンフレーバー（味なし） プレーン スポーツ フィットネス、トレーニング プロテイン ホエイプロテイン

JANコード/ISBNコード 4573490370060

商品コード save04-5