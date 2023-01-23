Brownline 2022 伝統的なデイリー/マンスリープランナー タイムなしジャーナル 12ヶ月 1月から12月 完璧なバインディング 7.5イン【2025カレンダーの人気アイテム】

商品コメント

ページごとの日数フォーマット、時間なし、エントリ用の目盛りの領域、従来の日記プランナーbrトカゲのようなハードカバーの完璧なバインディング。ブライトレッド。br経過日数と日数をカウントダウンし、各スプレッドに過去、現在、次の月のカレンダーが付いています。 各月前の月間プランナーbr2022年と2023年の予定表、ティアオフコーナー、休日、月のフェーズ、罫線入りノートセクション、個人情報、重要な日付の4年リスト、メートル法、体重と温度変換、関心テーブル、電話および住所セクションが含まれます。br森林管理協議会 (FSC) 認定。環境適切、社会的有益、経済的に世界森林管理を促進。