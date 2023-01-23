『シャベル スコップ 丸【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 53分に出品され03月24日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シャベル スコップ 丸(トンボ)オールsusシャベル スコップ 丸(用途)／錆を嫌う場所での掘削作業。 (機能・特徴)／様々な場所での掘る用途に使えます。 (仕様)／ 焼き入れ焼き戻し処理。 滑り止め加工。 (材質)／ 刃先:ステンレス鋼SUS420。 柄:ステンレスパイプSUS304。 (商品サイズ)／幅232×高さ90×奥行970mm 重量1600g (注意)／離島、一部地域、大型商品は別料金。
(シャベル スコップ) オールステンレス 丸型 232×970mm (刃先SUS420/柄SUS304)
¥ 8036
シャベル スコップ 丸
¥ 8036
浅香工業 金象印 パイプ柄ショベル角型 3本 スコップ 角スコ 土木 舗装 造園 農業 家庭園芸など多用途に使える 浅香工業 [送料無料]
¥ 8036
浅香工業(金象印) パイプ柄ショベル角形(3本)
¥ 8036
KUAMOO 電動剪定ばさみ 充電式剪定鋏 電動ハサミ 枝切り剪定ばさみ コードレス 切断直径30mm 軽量 ポータブル 庭?
¥ 8036
SCHSH1， Telescoping Folding Shovel， PP Handle， Black
¥ 8036
金象印 212131 スライド式ハンドタンパー スリム 4.8kg 転圧 アスファルト
¥ 8036
吾妻川 剪定鋏 Ｂ型 200mm 高級 吾妻川園芸鋏製作所 日本製
¥ 8036
吾妻川 剪定鋏 Ｂ型 200mm 高級 吾妻川園芸鋏製作所 日本製
¥ 8036
竹越工業 粉スコップ 特大 (全長275mm) 18-0ステンレス 日本 BKN08004
¥ 8036
吾妻川 剪定鋏 Ｂ型 200mm 高級 吾妻川園芸鋏製作所 日本製
¥ 8036
ベーガー(独)剪定はさみ
¥ 8036
KUAMOO 電動剪定ばさみ 充電式剪定鋏 電動ハサミ 枝切り剪定ばさみ コードレス 切断直径30mm 軽量 ポータブル 庭木 枝切り 果樹
¥ 8036
ボールプランター300 （ブラウン） ５０個 1個から購入できます。 約167?(高さ)*直径315φ
¥ 8036
ベーガー(独)剪定はさみ
¥ 8036
ボールプランター300 （グリーン） ５０個 1個から購入できます。 約167?(高さ)*直径315φ
¥ 8036
ボールプランター300 （ブラウン） ５０個 1個から購入できます。 約167?(高さ)*直径315φ
¥ 8036
ベーガー(独)剪定はさみ
¥ 8036
落札価格8036円
42 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！