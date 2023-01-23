『シャベル スコップ 丸【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 53分に出品され03月24日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シャベル スコップ 丸(トンボ)オールsusシャベル スコップ 丸(用途)／錆を嫌う場所での掘削作業。 (機能・特徴)／様々な場所での掘る用途に使えます。 (仕様)／ 焼き入れ焼き戻し処理。 滑り止め加工。 (材質)／ 刃先:ステンレス鋼SUS420。 柄:ステンレスパイプSUS304。 (商品サイズ)／幅232×高さ90×奥行970mm 重量1600g (注意)／離島、一部地域、大型商品は別料金。