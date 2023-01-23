プランター | 大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型 メタリックグレー R34型 (底穴なし)【お歳暮】

商品情報

ガーデニング用プランター プランター ガーデニング 花

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【商品名】

プランター | 大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型 メタリックグレー R34型 (底穴なし)

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【商品内容】

・グラスファイバー製のポット。



・カバー仕様になっているため鉢カバーとしても使用できます。



・容量：25L

・対応鉢サイズ：6〜8号鉢





【商品スペック】



[商品名]



大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型



[サイズ]



W34×H33cm



[重量]



約2kg



[材質]



ガラス強化プラスチック



[生産国]



中国



[カラー]



メタリックグレー



[注意事項]



・鉢底穴はあいておりませんので鉢カバーとしてご利用いただけます。



...



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