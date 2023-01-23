『プランター | 大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型 メタリックグレー R34型 (底穴なし)【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 17時 41分に出品され03月10日 17時 41分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ガーデニング用プランター プランター ガーデニング 花
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【商品名】
プランター | 大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型 メタリックグレー R34型 (底穴なし)
※商品名先頭『 | 』から左は検索用キーワードです。実際の商品内容とは異なる場合があります。
【カラー、サイズ、セット内容等の選択】
下へ進むと選択リンクが表示されます。
【商品内容】
・グラスファイバー製のポット。
・カバー仕様になっているため鉢カバーとしても使用できます。
・容量：25L
・対応鉢サイズ：6〜8号鉢
【商品スペック】
[商品名]
大和プラスチック ファイバーグラスシリーズ リングポット R型
[サイズ]
W34×H33cm
[重量]
約2kg
[材質]
ガラス強化プラスチック
[生産国]
中国
[カラー]
メタリックグレー
[注意事項]
・鉢底穴はあいておりませんので鉢カバーとしてご利用いただけます。
...
続きは下へ進むとご確認いただけます。
※下には「注意事項」もございます。必ずご確認ください。
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584 入札履歴
終了
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