『(フレキシ) Flexi ワンちゃん用 ジャイアント エクストララージ テープリード 犬用 伸縮リード 8m ペット用 BT161 (ランダム)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 13分に出品され03月31日 20時 13分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エクストララージ伸縮リード。最長8m。強度があり丈夫なので安全にワンちゃんのお散歩ができます。※色が写真とは異なる場合がございます。