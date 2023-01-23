『フードボウル アメリカPETSSTOP ペッツストップ ビジョンシングルダイナー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 17時 19分に出品され03月04日 17時 19分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シカゴからデザインがかわいいペット用品が登場！ 食器台でごはんを食べることはペットの首と脊椎への負担をやわらげ、食べやすくします。 ユーロクラシックデザインの美しい流線型フォルムの食器です。 人気のビジョンシリーズからシングルダイナーがついに登場！ サイズ：25.4×25.4×25.4ｃｍ 946ｍｌ サイズ
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落札価格8036円
889 入札履歴
終了
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