『Bark Brite New Lightweight Neoprene Paw Protector Dog Boots Designed for Co【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 22分に出品され03月17日 05時 22分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Bark Brite New Lightweight Neoprene Paw Protector Dog Boots Designed for Comfort and Breathability in 5 Sizes (XL) ブランド名 商品コメント 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 輸入雑貨 ペット用品、生き物 犬用品 犬服、アクセサリー ドッグシューズ、靴下

商品コード YS0000037034380445