『マルカン テントキャリーライト S サイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 09時 17分に出品され03月10日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マルカン テントキャリーライト S サイズ
【商品説明】
・原産国:中国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :34.5×49.5×35cm
・本体重量 :1400g
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 51.40 cm
重量 : 1.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8036円
86 入札履歴
終了
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