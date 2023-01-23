『マルカン テントキャリーライト S サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 04分に出品され03月07日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マルカン テントキャリーライト S サイズ



【商品説明】

・原産国:中国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :34.5×49.5×35cm

・本体重量 :1400g



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 51.40 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。