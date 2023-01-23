『【大人気再入荷】キャットタワー 据え置き 雲 麻紐 スリム 省スペース おしゃれ 爪研ぎ 猫タワー キャットハウス 猫ベッド 隠れ家 階段 ペット用品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 14時 12分に出品され03月06日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
01幻の星雲デザイン、猫ちゃんの最高遊園地，猫ちゃんも飼い主様も一緒に楽しめる！
02ふわふわ台座 柔らかいモヘア生地 安定した据え置きタイプ
03隠れ家 暗いところが好きなねこと似合う隠れ家。寝心地と安定感がいい、くつろぎの絶好所です。
04ゆらり麻紐 中空に揺れる麻紐、猫の狩猟本能が目覚めさせます。猫にとっていい運動道具です。
05のんびりハンモック付き リラックに休めるスペースです。ゆらりゆらりと、いい夢になる場所?
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落札価格8036円
763 入札履歴
終了
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