【大人気再入荷】キャットタワー 据え置き 雲 麻紐 スリム 省スペース おしゃれ 爪研ぎ 猫タワー キャットハウス 猫ベッド 隠れ家 階段 ペット用品【年末の贈り物】

商品情報

01幻の星雲デザイン、猫ちゃんの最高遊園地，猫ちゃんも飼い主様も一緒に楽しめる！

02ふわふわ台座 柔らかいモヘア生地 安定した据え置きタイプ

03隠れ家 暗いところが好きなねこと似合う隠れ家。寝心地と安定感がいい、くつろぎの絶好所です。

04ゆらり麻紐 中空に揺れる麻紐、猫の狩猟本能が目覚めさせます。猫にとっていい運動道具です。

05のんびりハンモック付き リラックに休めるスペースです。ゆらりゆらりと、いい夢になる場所?